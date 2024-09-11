Joao Figueiredo Süper Lig'deki yıldız forvetlere meydan okudu

Başakşehir FK'nın 28 yaşındaki golcü futbolcusu Joao Figueiredo; attığı şık goller, kariyeri, hedefleri ve lige bu sezon transfer olan yıldız forvetlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Öncelikli hedefimiz lig aşamasına kalmaktı, bunu başardık. Ligde de istediğimiz puanları topladığımızı düşünüyorum. Şimdi büyük hedeflerimize ulaşmak ve sezonun geri kalanı için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.





"Umarım gol rekorumu kırabilirim"





Bu sezona oynadığı 9 maçta kaydettiği 5 golle başlayan Figueiredo, kariyerinin en golcü sezonunu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl takımında 13 gol atarak yaşamıştı.





Sezona iyi başladığını belirten golcü futbolcu, "Benim için iyi bir başlangıç oldu. Umarım gol rekorumu kırabilirim. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Tatilde bile sezona çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Sezon başı kampında da aynı şekilde çok iyi çalıştık ve umarım bu şekilde sezona devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.





"Fenerbahçe'ye attığım gol daha zordu"





Gaziantep FK formasıyla 2021-2022'de Fenerbahçe'ye; bu sezonun ikinci haftasında da Alanyaspor karşısında uzak mesafeden attığı gollerle adından söz ettiren Joao Figueiredo, şunları kaydetti:





"Bahsedilen goller benim kariyerimin en iyi iki golü. Hücumcu olarak kalecinin nerede olduğuna her zaman bakmaya çalışıyorum. Alanyaspor maçında kalecinin biraz önde olduğunu görmüştüm. Bu özgüvenle ilgili bir şey. Çağdaş Hoca da bana bu özgüveni veriyor. Antrenmanlarda da denediğim bir şey. Bazen şaka olarak bile denediğimiz bir şey. Tabii ki gol olduğu için çok mutluyum."





Figueiredo, bahsedilen bu gollerle ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle ifade etti:





"Umarım daha fazlasını görebiliriz. Denemeye devam edeceğim. Bence Fenerbahçe'ye attığım gol daha zordu. Çünkü top sekiyordu ama Alanyaspor'a attığım gol daha güzeldi."









"Hepsiyle aynı seviyede mücadele etmek hedefim"

Süper Lig'e bu sezon transfer olan forvet oyuncularına karşı oynamanın güzel olacağını dile getiren Figueiredo, şu değerlendirmeyi yaptı:





"Ciro Immobile, Youssef En-Nesyri, Victor Osimhen geldi ve Krzysztof Piatek de burada. Daha önce iyi takımlarda oynamış ve her zaman çok gol atan bir oyuncu. Bu oyuncularla aynı sahayı paylaşmak çok güzel bir şey. Aynı seviyede mücadele edebileceğimizi göstermek için de güzel bir fırsat. Hepsiyle aynı seviyede mücadele edip ligi iyi bir gol sayısıyla bitirmek en büyük hedefim. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz."





"İdolüm Brezilyalı Ronaldo'ydu"

İdolünün Brezilyalı efsane golcü Ronaldo (Ronaldo Luis Nazario de Lima) olduğunu vurgulayan Başakşehirli futbolcu, "Benim idolüm Brezilyalı Ronaldo'ydu (El Fenomeno). Onunla oynamak gerçekten hayal olurdu. Çok gol atan ve her zaman iyi oynayan klasik tipte bir oyuncuydu ve onu her zaman çok seviyorum" şeklinde konuştu.















