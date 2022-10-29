Fenerbahçe'de Jesus ezberleri bozuyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Rennes ile yaptığı karşılaşmada 3-0’dan geri gelerek sahadan beraberlikle ayrılan, Süper Lig’de ise liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, icraatları, taktik birikimi ve futbola olan tutkusuyla adeta ezber bozuyor.

Deneyimli çalıştırıcı, takım üzerinde tam anlamıyla otorite kurdu. Jesus, futbolcuların büyük saygısını kazanırken oyuncular söylediklerini harfiyen yerine getirmeye çalışıyor. Kaybetmeyi sevmeyen 68 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, bu ruhu takıma da aşıladı.

F.Bahçe, geriye düştüğü maçlarda asla mücadeleyi bırakmıyor, rakip kim olursa olsun tempolu oynamaktan vazgeçmiyor. Oyuncularına öğretmen gibi yaklaşan deneyimli çalıştırıcı, bildiklerini doğru metotlarla onlara aktarıyor. Hakem ya da kural tartışmasına girmeyen Jesus, sadece takımına müdahale ediyor.

REKLAM

Jesus için kazanan takım bozulmaz anlayışı geçerli değil. Sezon başından beri 21 resmi maça çıkan ve her birinde farklı ilk 11 çıkardı. Jesus’un değişmez bir taktiği de bulunmuyor. 3’lü savunmayla başlayan Jesus, maç içerisinde 4’lü savunmaya dönebiliyor.

Jesus, Rennes maçında ıslıklanan kaleci Altay’a sahip çıkması örneğinde olduğu gibi oyuncularını taraftarın ve medyanın önüne atmaması ile de dikkat çekiyor.

Jorge Jesus: "İyi oynarken alkışlayan, kötü oynarken ıslıklayan taraftar benim gözümde sıfırdır!" pic.twitter.com/yoiMiDmdBF — SPOR (@yenisafakspor) October 27, 2022

Sansasyonel geri dönüş

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes karşısında 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılması Avrupa basınında geniş yer buldu.

REKLAM

Fransa’dan L’Equipe, “Rennes, F.Bahçe’ye teslim oldu” dedi. Fransa’dan RMC Sport, “Türkler inanılmaz bir geri dönüş yaparak liderliğini sürdürdü” ifadelerini kullandı. Fransız spor sitesi Maxifoot, “Rennes, kabusu yaşadı” ifadelerini kullanırken, Portekiz’den A Bola, ”Jesus, F.Bahçe ile destansı bir geri dönüşe imza attı” diye haberi verdi. Yine Portekiz’den O’Jogo ise, “Sansasyonel geri dönüş” başlığını attı.