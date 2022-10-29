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Fenerbahçe'de Jesus ezberleri bozuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, futbola ilişkin ezberleri bozuyor. Kazanan kadro bozulmaz anlayışını benimsemeyen ve her maça rotasyonla çıkan deneyimli teknik adam, sabit bir oyun sistemine de takılıp kalmıyor. Sarı-lacivertliler bu anlayışla Süper Lig’de ve Avrupa’da zirvede.

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Kerim Baştan Yeni Şafak
Jorge Jesusun futbol anlayışı
Joege Jesus kenardan oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Rennes ile yaptığı karşılaşmada 3-0’dan geri gelerek sahadan beraberlikle ayrılan, Süper Lig’de ise liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, icraatları, taktik birikimi ve futbola olan tutkusuyla adeta ezber bozuyor.

Deneyimli çalıştırıcı, takım üzerinde tam anlamıyla otorite kurdu. Jesus, futbolcuların büyük saygısını kazanırken oyuncular söylediklerini harfiyen yerine getirmeye çalışıyor. Kaybetmeyi sevmeyen 68 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, bu ruhu takıma da aşıladı.

F.Bahçe, geriye düştüğü maçlarda asla mücadeleyi bırakmıyor, rakip kim olursa olsun tempolu oynamaktan vazgeçmiyor. Oyuncularına öğretmen gibi yaklaşan deneyimli çalıştırıcı, bildiklerini doğru metotlarla onlara aktarıyor. Hakem ya da kural tartışmasına girmeyen Jesus, sadece takımına müdahale ediyor.

Jesus için kazanan takım bozulmaz anlayışı geçerli değil. Sezon başından beri 21 resmi maça çıkan ve her birinde farklı ilk 11 çıkardı. Jesus’un değişmez bir taktiği de bulunmuyor. 3’lü savunmayla başlayan Jesus, maç içerisinde 4’lü savunmaya dönebiliyor.

Jesus, Rennes maçında ıslıklanan kaleci Altay’a sahip çıkması örneğinde olduğu gibi oyuncularını taraftarın ve medyanın önüne atmaması ile de dikkat çekiyor.

Sansasyonel geri dönüş

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes karşısında 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılması Avrupa basınında geniş yer buldu.

Fransa’dan L’Equipe, “Rennes, F.Bahçe’ye teslim oldu” dedi. Fransa’dan RMC Sport, “Türkler inanılmaz bir geri dönüş yaparak liderliğini sürdürdü” ifadelerini kullandı. Fransız spor sitesi Maxifoot, “Rennes, kabusu yaşadı” ifadelerini kullanırken, Portekiz’den A Bola, ”Jesus, F.Bahçe ile destansı bir geri dönüşe imza attı” diye haberi verdi. Yine Portekiz’den O’Jogo ise, “Sansasyonel geri dönüş” başlığını attı.

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