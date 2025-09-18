Yeni Şafak
Jose Mourinho Benfica'nın yeni hocası oldu: Sözleşme detayları açıklandı

Jose Mourinho Benfica'nın yeni hocası oldu: Sözleşme detayları açıklandı

17:37 18/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Jose Mourinho, iki yıllık sözleşmeye imza attı.
Jose Mourinho, iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho, Benfica'nın yeni teknik direktörü oldu. Portekiz devi, deneyimli çalıştırıcıyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Benfica'nın yeni teknik direktörü son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho oldu.


Portekiz devi, 62 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığını açıkladı. Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında iki yıllık imzayı attı.


Toplantıda konuşan Mourinho, "Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin hocasıyım. Benfica için yaşayacağım." ifadelerini kullandı.


Benfica Başkanı Rui Costa ise, "Kazanma rekoru kıran teknik direktör istiyorduk. Mourinho rekorlarından daha kapsamlı rekorlara sahip bir hoca bulmak zordu. Dünyanın en iyi, en saygın hocalarından biri bizimle." dedi.






