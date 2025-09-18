Jose Mourinho Benfica'nın yeni hocası oldu: Sözleşme detayları açıklandı

Benfica'nın yeni teknik direktörü son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho oldu.

Toplantıda konuşan Mourinho, "Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin hocasıyım. Benfica için yaşayacağım." ifadelerini kullandı.

Benfica Başkanı Rui Costa ise, "Kazanma rekoru kıran teknik direktör istiyorduk. Mourinho rekorlarından daha kapsamlı rekorlara sahip bir hoca bulmak zordu. Dünyanın en iyi, en saygın hocalarından biri bizimle." dedi.