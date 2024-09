Jose Mourinho'dan Kasımpaşa maçı sonrasında Galatasaray'a gönderme

Milli araların dönüşünde kulüpler için her zaman zor geçtiğine vurgu yapan Portekizli teknik adam, "Her gün yaptığımız şeyi yapacağız. Bazı şeyleri geliştirebilmek için çok çalışıyoruz. Milli aralar her zaman zordur. Oyuncuların odakları değişir. Milli takımdan dönen oyuncular zaman zaman problemli gelebiliyorlar. Dzeko 3 günde iki 90 dakika oynadı. 2. yarı kazanma hırsını gösterdiler. Oyunu kontrol etmek istedik. Belki oyuncular bunu kabul etmeyebilirler. Topu rakibe vererek dinlenmek istediler. Tabii ki ben de bunu kabul edemem. Milli aralar dönüşü için en önemli şey 3 puan almaktır" ifadelerini kullandı.