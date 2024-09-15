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Spor

Fenerbahçe Kasımpaşa engelini iki golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

16:20 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 18:59 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oldu. Milli ara öncesinde oynanan Alanyaspor maçına göre 2 değişiklik yapan Mourinho; Djiku yerine Becao, Dzeko yerine de En-Nesyri ile başladı. Oyunun ilk dakikalarında geriden pasla çıkmakta zorlanan sarı lacivertliler, daha sonra Maximin’e uzun oynayarak topu rakip yarı sahaya taşıdı. Kasımpaşa’nın sağ beki Wink ile birebir eşleşerek oynayan Maximin, hızı ve fiziğiyle sık sık kendisine pozisyon oluşturdu.


22. dakikada içeri doğru kat eden Maximin, ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. 37. dakikada Maximin bir kez daha topla ceza sahası içerisine girdiği anda, Opoku’nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesi sonrasında sarı lacivertliler, penaltı kazanırken, 39’da Tadic penaltıdan skoru 2-0’a getirdi. Fenerbahçe skoru aldı ama oyun olarak beklenilenin altında kaldı. Özellikle hücumda En-Nesyri etkisiz kalırken, sarı lacivertliler Dzeko’nun ileride topu tutup takımın rakip yarı sahaya yerleştiği süreci çok aradı. Ayrıca Djiku olmadığı için Fenerbahçe’de savunma hattı, orta sahaya uzak kaldı. Takım boyunun uzaması da Kasımpaşa’nın iki pasta orta sahayı geçmesine ve pozisyonlar bulmasına neden oldu.


Düşük tempoda oynanan karşılaşmada, topun oyunda kalma süresinin oldukça düşüktü. İkinci yarı Dzeko ve İrfan Can oyuna girmesine rağmen Fenerbahçe önde top tutamadı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 2-0 sona erdi.


KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ


Kasımpaşa:
Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Brekalo, Mortadha, Da Costa.

Fenerbahçe:
Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM


#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#CANLI SKOR
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