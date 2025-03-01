Jose Mourinho'nun cezası indirilmişti: Galatasaray suç duyurusunda bulunacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasını 2 maça düşürdü.





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezasının ise 1 maç men ve 500 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı aktarıldı.





Galatasaray suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray, Jose Mourinho'nun cezasında indirime giden Tahkim Kurulu üyeleri ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

















Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;





"Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho’nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar bile sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını açık bir şekilde göstermektedir.





Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaktır.





Galatasaray, son birkaç senedir üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir.





Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır.





Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım. Tarih tekerrürden ibarettir.





Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak!





Can Natan





Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi"











