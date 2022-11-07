Ilicic'i görenler tanıyamadı

Özel hayatında yaşadığı problemler nedeniyle depresyona giren ve bir süre futbola ara veren Sloven futbolcu Josip Ilicic, Maribor formasıyla sahalara geri döndü.

Ekim ayında ülkesinin takımı Maribor'a transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, takımının dün Mura'yı 5-1 mağlup ettiği lig karşılaşmasında fileleri havalandırdı.

77. dakikada oyuna giren ve kendi kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Ilicic'in kilolu hali ise dikkati çekti.

Josip Ilicic, Atalanta'da oynadığı dönemde dünya futbolunda adından söz ettirmişti.

Ilicic'in Atalanta'daki hali

Nova 11-m za Maribor. Priboril in izkoristil jo je Iličić!@nkmaribor 5⃣➖1⃣ @nsmura_ms pic.twitter.com/MzyQITFR6d REKLAM November 6, 2022