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Ilicic'i görenler tanıyamadı

Atalanta'da oynadığı dönemde adından sıkça söz ettiren ve Maribor formasıyla futbola geri dönen Josip Ilicic'in son hali görenleri şaşırttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Josip Ilicicin son hali
Ilicic'in kilolu görüntüsü dikkati çekti.

Özel hayatında yaşadığı problemler nedeniyle depresyona giren ve bir süre futbola ara veren Sloven futbolcu Josip Ilicic, Maribor formasıyla sahalara geri döndü.

Ekim ayında ülkesinin takımı Maribor'a transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, takımının dün Mura'yı 5-1 mağlup ettiği lig karşılaşmasında fileleri havalandırdı.

77. dakikada oyuna giren ve kendi kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Ilicic'in kilolu hali ise dikkati çekti.

Josip Ilicic, Atalanta'da oynadığı dönemde dünya futbolunda adından söz ettirmişti.

Ilicic'in Atalanta'daki hali
Ilicic'in Atalanta'daki hali

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