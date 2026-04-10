Juventus gelecek sezon ona emanet! Anlaşma duyuruldu

16:17 10/04/2026, Cuma
Juventus güncel olarak ligde 5. sırada yer alıyor.
İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını duyurdu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "Toskanalı teknik direktörün Bianconeri ile olan sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatılması resmen onaylandı." denildi.

Geçen yıl ekim ayında göreve gelen Spalletti, bu sezon Juventus ile çıktığı 31 maçta 17 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

Juventus, Serie A'da 57 puanla 5.sırada yer alıyor.



