Kadıköy'de tartışma çıkartan ofsayt kararı: Eski hakemler iptal edilen golü değerlendirdi
23:1719/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
80. dakikada Atakan Çankaya'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Trendyol Süper Lig 9. haftasında oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçına son dakikada yaşanan gol pozisyonu damga vurdu. Konuk ekibin Atakan Çankaya ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Verilen bu karar sporseverler tarafından tartışma konusu oldu. Eski hakemler kararı değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararların tartışıldığı mücadeleden Karagümrük, 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın 80. dakikasında Karagümrük'ün Atakan Çankaya ile bulduğu beraberlik golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Konuk ekip oyuncuları pozisyonda ofsayt olmadığını belirterek yoğun itirazlarda bulundu.
Uzun süre VAR hakemi Erkan Engin ile iletişim kuran hakem Ali Şansalan, gelen uyarı sonrası golün ofsayt olduğunu belirterek oyunu kaldığı yerden başlattı.
Tartışma konusu olan ofsayt pozisyonunu eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi. İşte Karagümrük'ün iptal edilen golü için yapılan yorumlar;
Ahmet Çakar:
"Var odası günah odası olduğunu bir kez daha gösterdi… Karagümrük‘ün attığı ama ofsayt diye sayılmayan gol de kasten ofsayt verildi pozisyon ofsayt değil. Golü atan Karagümrüklü futbolcunun önündeki oyuncuyu son adam olarak gösterdiler. Oysaki golü atan oyuncunun iki arkasındaki Fenerbahçeli oyuncu net bir şekilde ofsaytı bozuyor…"
Deniz Ateş Bitnel:
"Karagümrük 'ün iptal edilen golünde Atakan'ın omuzu önde..!"
Erman Toroğlu:
"Bu VAR'ı kim atıyorsa, onun gözlerinden öperim. Herkes oraya baksın bundan sonra! VAR atamalarını kim yapıyor, bu cümleyi unutmayın. Hakem Ali Şansalan, Fenerbahçe tarafından baskı altına alındı, senin zamanın doldu artık gitmen lazım. Bu maçları kaldıracak hakem değilsin!”
