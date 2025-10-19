Kadıköy'de tartışma çıkartan ofsayt kararı: Eski hakemler iptal edilen golü değerlendirdi

Ahmet Çakar:

"Var odası günah odası olduğunu bir kez daha gösterdi… Karagümrük‘ün attığı ama ofsayt diye sayılmayan gol de kasten ofsayt verildi pozisyon ofsayt değil. Golü atan Karagümrüklü futbolcunun önündeki oyuncuyu son adam olarak gösterdiler. Oysaki golü atan oyuncunun iki arkasındaki Fenerbahçeli oyuncu net bir şekilde ofsaytı bozuyor…"