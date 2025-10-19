Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kadıköy'de tartışma çıkartan ofsayt kararı: Eski hakemler iptal edilen golü değerlendirdi

Kadıköy'de tartışma çıkartan ofsayt kararı: Eski hakemler iptal edilen golü değerlendirdi

23:1719/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
80. dakikada Atakan Çankaya'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
80. dakikada Atakan Çankaya'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Trendyol Süper Lig 9. haftasında oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçına son dakikada yaşanan gol pozisyonu damga vurdu. Konuk ekibin Atakan Çankaya ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Verilen bu karar sporseverler tarafından tartışma konusu oldu. Eski hakemler kararı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararların tartışıldığı mücadeleden Karagümrük, 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.


Karşılaşmanın 80. dakikasında Karagümrük'ün Atakan Çankaya ile bulduğu beraberlik golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Konuk ekip oyuncuları pozisyonda ofsayt olmadığını belirterek yoğun itirazlarda bulundu.


Uzun süre VAR hakemi Erkan Engin ile iletişim kuran hakem Ali Şansalan, gelen uyarı sonrası golün ofsayt olduğunu belirterek oyunu kaldığı yerden başlattı.

Fatih Karagümrük'ün ofsayt gerekçesiyle iptal edilen pozisyonunda ekrana gelen görüntü - VAR'dan gelen görüntü.
Tartışma konusu olan ofsayt pozisyonunu eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi. İşte Karagümrük'ün iptal edilen golü için yapılan yorumlar;
Ahmet Çakar:
"Var odası günah odası olduğunu bir kez daha gösterdi… Karagümrük‘ün attığı ama ofsayt diye sayılmayan gol de kasten ofsayt verildi pozisyon ofsayt değil. Golü atan Karagümrüklü futbolcunun önündeki oyuncuyu son adam olarak gösterdiler. Oysaki golü atan oyuncunun iki arkasındaki Fenerbahçeli oyuncu net bir şekilde ofsaytı bozuyor…"

Deniz Ateş Bitnel:
"Karagümrük 'ün iptal edilen golünde Atakan'ın omuzu önde..!"

Erman Toroğlu:
"Bu VAR'ı kim atıyorsa, onun gözlerinden öperim. Herkes oraya baksın bundan sonra! VAR atamalarını kim yapıyor, bu cümleyi unutmayın. Hakem Ali Şansalan, Fenerbahçe tarafından baskı altına alındı, senin zamanın doldu artık gitmen lazım. Bu maçları kaldıracak hakem değilsin!”
VAR hakemi Erkan Engin - Hakem Ali Şansalan





#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
#Ofsayt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaklaşık 3000 yıllık olan ve Mısır'da bir mumyada bulunan ve Guinness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en eski protezi hangisine aittir?