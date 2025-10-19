Yeni Şafak
Tedesco Karagümrük galibiyeti sonrası açıkladı: 'Tek eksik olan şey...'

22:3419/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.


Galibiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.


Tedesco'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde;
'Taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım'

"Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım."


'Yeterince iyi değilsinizdir'

"Her teknik direktör problem varsa çözüm bulmak zorundadır. Çözüm için bir şeyler denemiyorsanız yeterince iyi değilsinizdir."


'Umarım en kısa sürede hazır olur'

"İlk 11'de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. 6-7 tane böyle oyuncumuz var. Ederson da umarım en kısa sürede hazır olur. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Etrafında da çok iyi oyuncular var."


'Otomatikleştirme sağlamak istiyoruz'

"Biz oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Otomatikleştirme sağlamak istiyoruz. Bunu ya antrenmanlarla ya maç maç sağlayabilirsiniz."






