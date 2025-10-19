Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Fatih Karagümrük’ü üst üste 5. kez mağlup etti

Fenerbahçe Fatih Karagümrük’ü üst üste 5. kez mağlup etti

22:1019/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Karagümrük, Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 65 yıl önce aldı.
Karagümrük, Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 65 yıl önce aldı.

Trendyol Süper Lig’de konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 5. galibiyeti elde etti.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 yendi. İstanbul temsilcisine karşı son 15 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı. Kanarya, ligde rakibiyle oynadığı son 5 mücadelede hanesine 3’er puan yazdırdı.


Fenerbahçe, söz konusu 5 karşılaşmada 13 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü. Karagümrük, Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 65 yıl önce 12 Kasım 1959’da 2-0’lık skorla aldı.

#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin, il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun yanıtı