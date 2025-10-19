Fenerbahçe takımı için çarpıcı tespit: "Bir çöp oyuncu yığınlığı var!"

Fenerbahçe sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup etse de oynanan oyun tartışma konusu oldu. Mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu, sarı-lacivertli takım için, "Fenerbahçe’de bir çöp oyuncu yığınlığı var!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca ile Marco Asensio kaydetti.
Milli araya kayıpla giren Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 19'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.
Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertlilerin sergilediği performans bir kez daha tartışma konusu oldu. Maç boyuncu yetersiz kalan futbol, sporseverler tarafından da beğeni toplamadı.
Mücadelenin ardından bir televizyon kanalında konuşan yorumcu Reha Kapsal, Fenerbahçe takımı için çarpıcı ifadeler kullandı.
Kapsal, “Fenerbahçe’de bir çöp oyuncu yığınlığı var! Dorgeles Nene diye bir oyuncu var, nerede oynadığının farkında bile değil. Bu adama, 18+3 M € bonservis verilir mi ya! Nereye geldiğini, nerede olduğunu inan bilmiyor ya. Böyle maç oynamak için kendini geliştirmek için gelmiş.” ifadelerini kullandı.