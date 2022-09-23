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Kadro mühendisi Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya’da yardımcılarıyla geç saatlere kadar çalışarak adeta kadro mühendisliği yapıyor.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Kadro mühendisi Okan Buruk
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kadrosu çoğunlukla yabancı oyunculardan oluşan sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk, 8+3 sınırı sebebiyle istediği ilk 11’i kuramıyor. Genç teknik adam, bu sebeple farklı birçok alternatif oluşturmak için çalışıyor.

Ligin ilk 7 haftasında sarı-kırmızılı takım genelde Muslera, Boey, Nelsson, Van Aanholt, Sergio Oliveira, Kerem ve Yunus’la maçlara çıktı.

Yerli seçenekleri sınırlı

Yabancı kuralına Yunus, Kerem ve Abdülkerim’le uyum sağlandı.

İlerleyen dönemlerde kanatlarda Rashica ve Yusuf Demir’i, stoperde Nelsson’un yanında Ross’u kullanmak isteyen Buruk, yerli tercihlerini başka bölgelere kaydırabilir. Okan Kocuk, zaman zaman kaleye geçebilir.

Orta sahada Berkan ve sol bekte genç Kazımcan da forma bekliyor.

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