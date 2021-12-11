Konyaspor, Karagümrük deplasmanında farklı kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük ile Konyaspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar mücadeleyi 4-1 kazandı ve üç puanın sahibi oldu.

Yeşil-beyazlıların gollerini 29. dakikada Amar Rahmonovic, 53 ve 88. dakikalarda Serdar Gürler ve 85. dakikada serbest vuruştan Guilherme attı. Karagümrük'ün tek golü 19. dakikada Aleksander Pesic'ten geldi. Ayrıca Karagümrük'te 84. dakikada Derrick Luckassen gördüğü kırmızı kartla takımını on kişi bıraktı.

Konyaspor bu galibiyetle ligde puanını 30'a çıkardı. Karagümrük ise 22. puanda kaldı. Gelecek hafta Konyaspor, Antalyaspor'u ağırlarken Karagümrük, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.