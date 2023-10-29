Karagümrük-Trabzonspor (CANLI)

İki ekip Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.
Karagümrük ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'de yayınlacak.
Maçın 11'leri
Fatih Karagümrük:
Emre Bilgin, Nazım Sangare, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven Yalçın
Trabzonspor:
Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu
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34 dakika önce