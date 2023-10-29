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Spor

Karagümrük-Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

15:04 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 15:07 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
İki ekip Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

İki ekip Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.


Karagümrük ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'de yayınlacak.


Maçın 11'leri

Fatih Karagümrük:
Emre Bilgin, Nazım Sangare, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven Yalçın
Trabzonspor:
Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

#Süper Lig
#Trabzonspor
#Fatih Karagümrük
34 dakika önce
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