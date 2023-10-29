Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında isabetli şut olmadı. Karşılaşmanın ilk yarısında Fatih Karagümrük 2, Trabzonspor ise 8 şut atarken bu şutların hiçbiri isabetli olmadı. İsabet bulunamayan şutların geçtiği ilk yarının ardından aynı zamanda bu sezon Süper Lig’de ilk yarısı isabetli şuta sahne olmayan ilk maç oldu.