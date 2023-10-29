Trabzonspor 5. sıraya yükseldi.
Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonuçla birlikte puanını 16'ya yükseltti.
Trabzonspor önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.
Trabzonspor’un sezon başında Fatih Karagümrük’ten 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rayyan Baniya, eski takımına karşı forma giydi.
Fatih Karagümrük, Trabzonspor karşılaşması öncesinde bordo-mavili ekipte karşılaşmaya ilk 11’de başlayacak olan 29 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet, ısınma esnasında yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmanın 11’inden çıkarıldı.
Mücadele öncesinde iki takım oyuncuları “Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun” yazılı pankartla sahaya çıktı. İstiklal marşı sonrasında da tribünlerde yer alan taraftarlar tezahüratlar eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.
Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında isabetli şut olmadı. Karşılaşmanın ilk yarısında Fatih Karagümrük 2, Trabzonspor ise 8 şut atarken bu şutların hiçbiri isabetli olmadı. İsabet bulunamayan şutların geçtiği ilk yarının ardından aynı zamanda bu sezon Süper Lig’de ilk yarısı isabetli şuta sahne olmayan ilk maç oldu.