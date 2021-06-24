Karagümrük'ün yeni transferi 3 ay forma giyemeyecek

Fatih Karagümrük'ün renklerine bağladığı Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya, ameliyat oldu.
Kulüpten yapılana açıklamada, "Futbolcumuz Rayyan Baniya, kulüp doktorumuz Utku Erdem Özer tarafından ameliyat edildi. Futbolcumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalarda görmeyi temenni ediyoruz" denildi.
İki gün önce düzenlenen imza töreni sonrası 22 yaşındaki oyuncunun stres kırığı ameliyatı olacağı ve 3 ay sonra sahalara döneceği bildirilmişti.
- İtalya'nın Bologna şehrinde dünyaya gelen ve annesi Türk olan Rayyan Baniya, Modena ve Verona'nın çeşitli yaş gruplarında oynadı. Mantova ve Renate takımlarında görev alan 1.92 metre boyundaki defans oyuncusu, son olarak Hellas Verona kadrosunda yer aldı.
Rayyan Baniya, Karagümrük’te!
22 yaşındaki Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya Karagümrük’te! 🔴⚫️ pic.twitter.com/bif1SINm6k
Rayyan Baniya, Karagümrük’te!