Karşıyaka'ya Adem Yeşilyurt can suyu verecek

U19 Milli Takımı'yla Hırvatistan'da katıldığı turnuvadan dönen kanat oyuncusu dün İstanbul'da Fenerbahçe'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerin bu akşam UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Nottingham Forest maçını tribünden izleyecek Adem yarın İzmir'e dönecek. Haziran ayına kadar Karşıyaka'da forma giymeye devam edecek genç futbolcu yeşil-kırmızılıların 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü Nazillispor'la oynayacağı maçın kadrosuna da alınacak.

Tüm şubeler para bekliyor

Kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle yaz dönemi beklemeden satılan Adem transferinden gelecek bonservis geliri Karşıyaka'nın tüm şubeleri için umut olacak. Başkan Aygün Cicibaş, Adem'in bonservis geliriyle bu sezon düşme hattından bir türlü çıkamayan Basketbol Süper Ligi'ndeki basket takımına son kurtuluş hamlesini yapmayı istiyor. Yeşil-kırmızılı takım maaş ödemesi bekliyor. Süper Lig'deki 52 yıllık tarihinin en zorlu döneminden geçen Karşıyaka bu sezon gönderilen 4 isim dahil toplam 11 yabancı transferi yapmasına rağmen son 10 hafta öncesi düşme hattından sıyrılamadı. Adem'i vitrine çıkaran futbol şubesi de bu kaynakla takıma ödeme yapmayı planlıyor. Play-Off maratonuna hazırlanan Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımı da maaş ödemeleri için bonservis gelirinden katkı bekliyor. Adem'in bonservis gelirinin 50 bin Euro tutarındaki yüzde 10'luk kısmı ise aralık ayında profesyonel yapılan oyuncunun eski takımı Pınargücü'nün olacak.

Menajeri Türkcan olacak

Adem'in menajerlik için Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın NBA'de de forma giyen eski basketbolcusu Mirsad Türkcan'la anlaştığı öğrenildi. Daha önce Adem'in Maribor'a transferi konusunda da devreye giren Türkcan, yurtdışında forma giyen birçok Türk oyuncunun temsilciliğini yapıyor. Genç futbolcu gelecekte Fenerbahçe'den yurtdışına satılırsa Karşıyaka bu transferden elde edilecek gelirin yüzde 25'ini de alacak.







