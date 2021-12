Kartal galibiyete hasret: Kasımpaşa karşısında da yüzü gülmedi

Hem Avrupa’da hem Süper Lig’de kötü günler geçiren Beşiktaş, bu gidişata dur demek istiyordu. 15. haftada Kasımpaşa’ya konuk olan siyah-beyazlılarda, bütün camia takımdan bir reaksiyon bekliyordu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçen hafta çaresiz bir görüntü verse de daha sonra toparlanma mesajları ile umutları artırmıştı. Yalçın, Kasımpaşa önünde bazı dokunuşlarla çıktı sahaya. Solda Rıdvan, göbekte ise Can Bozdoğan’a şans verdi. Bu hamle Josef’i de rahatlatıp, ait olduğu mevkide daha işlevsel oynamasını sağladı. Beşiktaş, maça beklenildiği gibi rakip yarı alana yığılarak başladı. Bu bölümde rakip savunmayı açmakta zorlanan Beşiktaş, Larin ve Batshuayi ile pozisyonlar bulsa da sonuçlandıramadı. Bu bölümde şut opsiyonu devreye girmeliydi.

REKLAM

Sahneye, sezon başından beri yeteri kadar şans bulamayan, bulduğunu da iyi değerlendiren Can Bozdoğan çıktı. Genç oyuncu zorlayarak kazandığı topa şahane bir vuruş yaparak siyah-beyazlıları öne geçirdi. Can, sadece attığı golle değil yaptığı koşular ve rakibi ısırmasıyla da dikkat çekti. Bu oyunu sürdürmesi halinde, formanın ilk adayı olur. Kartal, golün ardından daha kontrollü bir oyuna dönse de sağ kanadı etkili kullanan Kasımpaşa, tehlikeli girişimlerde bulundu.

SPOR Beşiktaş yine kazanamadı: Kartal Kasımpaşa deplasmanında 1 puana razı oldu

İkinci yarıya aynı formatla çıkan Beşiktaş, bu sezon nadiren öne geçtiği maçta skorun avantajını kullanmak istedi. Hızlı çıkışlar kovalayan Sergen Yalçın, N’Koudou’yu daha erken kullansa şansını biraz daha artırabilirdi. Ghezzal’in etkili paslarını değerlendiremeyen Batshuayi, rakibi diri tuttu. Beşiktaş haftalardır kazanamamanın verdiği durumla daha korunaklı oyuna dönünce, maç kısır bir hal aldı. Siyah-beyazlılar için bu maç, iyi oyundan çok 3 puan maçıydı. Ne var ki özellikle ikinci yarıda savunma oyununa dönülmesi ve hamlelerde de geç kalınmasıyla eldeki galibiyet verildi.

Yakaladığında atacaksın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, “Oyunun ilk yarısı bizim kontrolümüzdeydi. 1-0’lık bir galibiyet, 3-4 tane de yüzde 100’lük golü atamadık, bir tanesi de VAR’dan döndü. Bu tip maçlarda fişi çekmek lazım. Yakalamışken atacaksın, 1-0 tehlikeli bir skor. 60’dan sonra takım çekildi. Biz böyle bir şey söylemedik. Koruma iç güdüsüyle, önceki maçların da psikolojisiyle baskı oldu” dedi. Daha akıllı ve becerikli oynamaları gerektiğinin altını çizen Yalçın, “Bazen topun da içeri girmesi gerekiyor. Can Bozdoğan sahanın en iyisiydi. Batshuayi, 2-3 gol atabilirdi bitirici bölgelerde olsaydı, o bölgelerin dışında kaldı. Atabilirdi ama olmadı mı söylenecek bir şey yok. Bazen olmuyor. Daha fazla çalışacağız” diye konuştu. Yalçın, kart cezalıları Welinton, Souza ve karşılaşamda sakatlanan N’Koudou içinse, “Eksikler var ama olanlarla oynarız. N’Koudou durumu yarın (bugün) belli olur” dedi.

SPOR Can Bozdoğan'ın Kasımpaşa'ya attığı gol sosyal medyayı salladı

Gol attım ama çok üzgünüm

Beşiktaş’ın, Kasımpaşa maçındaki tek golünü atan Can Bozdoğan, karşılaşma sonrası “Çok üzgünüz 1 puan için. Bir önceki maçla, bu maçtaki oyun arasında büyük bir fark var. Gol atmış olabilirim ama galip gelemediğimiz için çok üzgünüm” dedi. Can ayrıca, “Bu maçı bir an önce geçeceğiz. Önümüzdeki maçta neler yapabileceğimize bakacağız” diye konuştu.

REKLAM

Can’ın golü Mert’e armağan