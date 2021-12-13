​Kartal geri döndü: Geriden geldiği maçı çevirerek galip oldu

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u ağırladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın görevden ayrılmasının ardından ilk maçına çıkan siyah-beyazlı takıma yoğun bir taraftar desteği vardı. Beşiktaş’ta teknik sorumlu Önder Karaveli, cezalı oyuncuların yokluğunda keskin dokunuşlar yapmıştı. İlk yarı boyunca Beşiktaş, topa çok fazla hakim olsa da net pozisyon üretmekte oldukça zorlandı. Siyah-beyazlı takımdaki kondisyon düşüklüğü göze çarparken özellikle Pjanic’in vasat oyunu nedeniyle Kayserispor orta sahayı çok rahat geçti. Konuk ekip Rosier’in savunmanın sağındaki savruk oyunu, Larin’in se sol önde rakip kovalamamasından dolayı oldukça zorlandı. Bu pozisyonlardan birinde Onur Bulut’un sağ kanattan ortasına iyi yükselen Mame Thiam, takımını öne geçirdi. Kartal, ilk yarının sonunda genç Serdar Saatçı’nın iyi ortasında Larin’in şık kafa vuruşu ile skoru eşitledi.

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İkinci yarı daha tempolu başlarken, Beşiktaş tüm riskleri alarak yüklenmeye başladı. Bu sefer iki kanadı da etkili kullanan siyah-beyazlılar, Batshuayi’nin vuruşlardaki beceriksizliği nedeniyle skoru artıramadı. Seyirci desteği bu dakikalarda daha fazla hissedilmeye başlansa da son bölüme beraberlikle girildi. Beşiktaş’ın, son 5 lig maçını kazanamaması ve haftaya Fenerbahçe derbisi olması maçın önemini daha da artırıyordu. Kayserispor, yine Larin’in kaptırdığı bir topta hızlı çıkışla Thiam’ın ayağından gelen golle yeniden öne geçti. Beşiktaş, son 5 dakikaya girilirken Güven Yalçın’ın asistini değerlendiren Batshuayi skoru eşitledi. 90’da yine Güven’in taşıdığı topu Batshuayi çok şık bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve 5 maç sonra takımını galibiyetle tanıştırdı. 90+6’da ise Güven asistlerini bu kez golle taçlandırdı.

Özgüven için önemli galibiyet

Beşiktaş’ta 2 gol ve bir assitle oynayan Batshuayi, “Benim için güzel gündü ama bunu umursamıyorum. Beşiktaş’ın kazanması daha önemliydi. Özgüvenimiz için faydalı bir maç oldu. Sezonun kalanı için çok güzel bir sonuç” dedi. Takım arkadaşlarıyla kötü gidişatı tersine çevirmenin kendi ellerinde olduğunu konuştuklarını belirten Belçikalı golcü,”Reaksiyon verdik. Art arda oynayacağımız maçlar var. Orada da devam etmeliyiz. Bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini, reaksiyon vermemiz gerektiğini konuşmuştuk. Bunu yaptık. Sezonun geri kalanı için özgüven anlamında bu galibiyet çok önemliydi. Bunu önümüzdeki maçlara taşımaya çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Güven Yalçın damga vurdu

Bu sezon Süper Lig’de 5 maç sonra kazanan Beşiktaş’ta ikinci yarıda oyuna giren Güven Yalçın, 1 gol ve 2 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getiren isimlerden oldu. 2-1 geriye düştükten sonra değişiklikler geldi ve Güven Yalçın, maça damga vuran isim oldu. 74. dakikada oyuna dahil olan 22 yaşındaki oyuncu, Batshuayi’nin attığı 2 golde asistleri yapan isim oldu. 90+6’da ise Kayserispor’un gardınıdüşüren isim yine attığı golle Güven Yalçın oldu. Genç futbolcu, Süper Lig’deki gol sayısını 4’e. asist sayısını ise 2’ye çıkardı.

Beşiktaş’ın parçasıyım

Beşiktaş’ın başında Kayserispor’a karşı görev yapan Önder Karaveli, “Bu statta taraftar olarak galibiyetlere, şampiyonluklara şahit oldum ama bugün için en mutlu olduğum gün diyebilirim” dedi. Oyuncuların kazanma isteğinden hiç vazgeçmediğini belirten Karaveli, “Onları da geri çeviren, büyük Beşiktaş taraftarının itici gücüydü. Kendimi Beşiktaş’ın bir parçası olarak görüyorum. Belki önümüzdeki günlerde bir maçta tribünde olup o tezahüratlara eşlik edebilirim” diye konuştu.

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