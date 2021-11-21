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Kartal kan kaybediyor

Süper Lig’de Beşiktaş’ın kötü gidişi sürüyor. Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetin ardından kazanamayan siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında da sahadan puansız ayrılırken ligde üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı. Babacar ve Diedhiou ile kazanan Alanya, Galatasaray ve Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş’ı da devirdi

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Ergin Aslan Yeni Şafak
Kartal kan kaybediyor
Lige verilen ara, siyah-beyazlıların toparlanması için bir fırsattı.

Süper Lig’de ve Avrupa’da istediği sonuçları alamayan, zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, kötü gidişatı tersine çevirmek adına çıktı Alanyaspor deplasmanına. Lige verilen ara, siyah-beyazlıların toparlanması için bir fırsattı. Alanyaspor ise bu sezon Bülent Korkmaz yönetiminde özellikle büyük maçlarda gösterdiği iyi performansla öne çıkıyordu.

  • Sergen Yalçın, baskılı başladığı ancak skor üretemediği ve geriye düştüğü maçlardan ders çıkarmış olacak ki, Teixeira’yı kenara çekerek, orta sahayı Atiba-Josef-Pjanic üçlüsü ile dirençli hale getirmeye çalışmıştı. Ancak maçın ilk yarısında bu hamleler de işe yaramadı ve önceki haftaların üstüne karbon kağıdı koymuşçasına bir seyir aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Dibe vurduk"
SPOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Dibe vurduk"

ALANYA İLK ATAKTA GOLÜ BULDU

İlk yarı baskılı başlayan ancak skor üretemeyen Beşiktaş, rakibin ilk atağında Babacar’ın ayağından golü yedi. Golde Welinton’un evlere şenlik alan boşaltması ise büyük hataydı. Sadece Welinton değil, Atiba ve Kenan gibi isimler de yokları oynayınca ilk yarının sonucu kaçınılmaz oldu. Sergen Yalçın, bir süredir oyuncu tercihlerinde hatalar yapıyor.

  • 38 yaşında olan ve Kanada’dan dönen Atiba tercihi, Can gibi oyuncuların şevkini kırar. Milli Takım’da iyi işler çıkartan Rıdvan Yılmaz’dan vazgeçmek de hata. Çünkü Beşiktaş’ın 3 sol beki içerisinde, hücum yönü en iyi olan isim Rıdvan.

MENTAL ÇÖKÜNTÜ VAR

İkinci yarıda Atiba ile Pjanic’i de kenara aldı Sergen Yalçın. Oyuna dahil ettiği Teixeira ile daha üretici bir görüntü ortaya koymak istese de Alanya buna izin vermedi.

  • Beşiktaş’ta bir süredir kabullenmiş bir görüntü var. Hem Sergen Yalçın’da hem futbolcularda mental olarak bir çöküntü söz konusu.

Bu durumdan çıkartacak adam yine Sergen Yalçın ama motivasyonu çok tartışılır. Beşiktaş’ın işi zaten zordu. Bu mağlubiyetten sonra artık çok daha zor.

Bu maçın sorumluluğunu almam

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Her maçtan sonra aynı şeyleri konuşmak, söylemek, skorla ilgili bahaneler üretmek bizi zor duruma sokuyor. Taraftarımızdan, camiamızdan özür diliyoruz. Bu sonuçlardan, oynanan oyunlardan sorumlu olan benim. Şunu da söylemeliyim. Sahada verilen mücadelenin, oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, hiçbir şey yapmamanın, kazanmak için çaba sarf etmemenin sorumluluğunu da almam. Bundan öncekileri alıyorum ama bu maçı almam” dedi. Yalçın, “Oyuncuları psikolojik ve fiziksel olarak destekliyoruz. Ancak, bizim psikolojimiz bozuldu” diye konuştu.
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