Kartal puanı zor kurtardı

Türkiye Kupası’na veda eden ve lig üçüncülüğünü hedefleyen Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile berabere kaldı. Ben Ounes’in golüyle geriye düşen, ikinci yarıyı da 10 kişi oynayan Kartal, 90. dakikada Gedson’un penaltı golüyle bir puanı kurtarıp, Samsunspor'la farkı 3'e düşürdü.
Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Beşiktaş, üçüncülük hedefine daha fazla yaklaşmak istiyordu. Ligde istikrarsız bir görüntü çizen, kupadan ise elenen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılmak için elindeki tek done kalan lig sıralamasını değerlendirmek zorunda idi. Kasımpaşa ise alttaki rakiplerine göre ligde kalma konusunda daha rahattı. İki takımın oynadığı futbol, bizlere bol pozisyonlu ve gollü bir maç vadediyordu. Beklenen gibi de oldu. İki hoca da savunmayı önde kurunca, karşılamanın ilk bölümü pozisyonları beraberinde getirdi. Özellikle Kasımpaşa sol önde Fall tarafını etkili kullandıkca Ben Ouanes cezayı kesti. Kasımpaşa golü bulunca daha fazla kendi sahasında durmaya başladı. Beşiktaş buna rağmen Rafa Silva ile etkili oldu. Ancak Solskjaer'in son iki maçta denediği santrForsuz sistemden vazgeçip Rashica yerine İmmobile'yi tercih etmesi, ileri uç organizasyonunu olumsuz etkiledi. Sakatlanan Emirhan'ın yerine oyuna giren Tayyip Talha'nın kırmızı kart görmesi ise hem maçın geri kalanı hem de kendi kariyeri için işleri çok daha zora soktu.
GEDSON'UN GOLÜ TESELLİ OLDU
İkinci yarıya 10 kişiyle çıkan Beşiktaş'ta, Solskjaer belki maç başlangıcında yapması gereken şeyi yaptı ve İmmobile, Mario yerine Mustafa ve Rashica girdi. Ancak kalabalık savunmaya karşı yetersiz sayıda oyuncuyla hücum etmek zordu. Kadronun darlığı ve eksik kalma birleşince Beşiktaş üçüncülük yolunda çok önemli bir maçı lehine çeviremedi. Kalan haftalar Beşiktaş için zor. Maç başlangıcını iyi yapamayınca geriye düştüğün bu maçları çevirmen imkansızlaşıyor. Son bölümdeki penaltı ve Gedson'un golü teselli olsa da, bundan sonraki maç planları daha sağlam yapılmalı.