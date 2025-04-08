Kartal puanı zor kurtardı

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Beşiktaş, üçüncülük hedefine daha fazla yaklaşmak istiyordu. Ligde istikrarsız bir görüntü çizen, kupadan ise elenen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılmak için elindeki tek done kalan lig sıralamasını değerlendirmek zorunda idi. Kasımpaşa ise alttaki rakiplerine göre ligde kalma konusunda daha rahattı. İki takımın oynadığı futbol, bizlere bol pozisyonlu ve gollü bir maç vadediyordu. Beklenen gibi de oldu. İki hoca da savunmayı önde kurunca, karşılamanın ilk bölümü pozisyonları beraberinde getirdi. Özellikle Kasımpaşa sol önde Fall tarafını etkili kullandıkca Ben Ouanes cezayı kesti. Kasımpaşa golü bulunca daha fazla kendi sahasında durmaya başladı. Beşiktaş buna rağmen Rafa Silva ile etkili oldu. Ancak Solskjaer'in son iki maçta denediği santrForsuz sistemden vazgeçip Rashica yerine İmmobile'yi tercih etmesi, ileri uç organizasyonunu olumsuz etkiledi. Sakatlanan Emirhan'ın yerine oyuna giren Tayyip Talha'nın kırmızı kart görmesi ise hem maçın geri kalanı hem de kendi kariyeri için işleri çok daha zora soktu.