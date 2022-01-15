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Kartal yükseliyor: Gaziantep FK’yı eli boş gönderdi

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında evinde konuk ettiği Gaziantep FK’yı eli boş gönderdi. Ligde 2 haftadır kazanamayan siyah-beyazlılar, 3 puan hasretini dindirdi. Maçın genelinde rakibini açmakta zorlanan Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü Belçikalı forvet Batshuayi kaydetti

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Ergin Aslan Yeni Şafak
Kartal yükseliyor: Gaziantep FK’yı eli boş gönderdi
Fotoğraf: Kadircan Dilli

Önceki gün teknik direktör Önder Karaveli ile devam kararı alarak rotasını çizen Beşiktaş, geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında gösterdiği iyi oyunu Gaziantep FK önünde sahaya yansıtmak istiyordu. Kovid nedeniyle eksik oyuncularının dönmesi ile birlikte eli rahatlayan Karavel, 4-1-4-1 dizilişi ile sahaya çıktı. Koronavirüsten dolayı birçok oyuncusunu sahaya süremeyen Erol Bulut, kendi deplasman klasiği olarak savunma ağırlıklı bir oyunu benimsedi. Beşiktaş teknik heyeti, bunu ön görmüş olacak ki, ilk yarı boyunca kalabalık savunmayı açmak için merkezi kullanmak yerine Ghezzal ve Rıdvan Yılmaz ile orta yapma opsiyonlarını kullandı. Ancak yan toplar büyük oranda kaleci Günay’da kaldı. İlk yarıda Emirhan’a yapılan penaltı ve Batshuayi’ye yapılan net bir kırmızı kartlık faul vardı. Genelde yazılarda hakem konusuna girmem ama bu girilmeyecek gibi değil. Arda Kardeşler ve VAR’da bulunan Erkan Engin çok kötü bir performans gösterdiler.

  • Bu da siyah-beyazlıların skor üstünlüğünü ele almasının önüne geçti. İkinci yarıda Beşiktaş’ta, Güven ve Emirhan yerine Oğuzhan ve Larin hamleleri geldi. Bu bölümde fazlaca duran top fırsatı bulan siyah-beyazlılar Larin’le tehlikeli olsa da golü bulamadı. Gaziantep ise hızlı çıkışlarla Maxim ve Muhammet ile tehlikeli oldu. Oyunun tıkanmaya yüz tuttuğu bölümde bireysel yeteneğimi konuşturan Ghezzal sahneye çıktı ve sağdan iyi bir şut çıkardı, kaleciden dönen topu Batshuayi ağlara göndererek siyah-beyazlıları öne geçirdi. Bu gol maçın da skoru oldu ve Beşiktaş’ın 2 haftalık galibiyet hasreti bitti. Özgüven açısından da önemli bir galibiyetti.

Ahmet Çalık unutulmadı

Geçirdiği transfer kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı öncesinde unutulmadı. Futbolcular, Ahmet Çalık’ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınırken, 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maçın başlamasının ardından dakikalar, Ahmet’in forma numarası da olan 6’yı gösterdiğinde top dışarı atılırken, iki takım futbolcuları maçı durdurarak alkışlarla Ahmet Çalık’ı hatırladı.

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