Kartal'a kupa şoku: 1-3

Beşiktaş G.Saray galibiyetinin moralini kupada Göztepe'ye karşı da kullanmak istiyordu. Solskjaer, tercihleri ile Galatasaray maçını aldı. Norveçli teknik adam adam, işe yarayan santrforsuz sistemi çok tercih etmeyeceğini söylemesine rağmen, pragmatist düşünüp Göztepe maçına da aynı dizilişle çıktı. Tabii Stoilov hoca, maça Okan Buruk'un düştüğü hataya düşerek başlamadı. Savunmayı çok öne çıkarmayınca oyun epey süre ortada gitti. Ön alanda değişirek oynayan Rafa Silva, Muçi ve Mario, set oyununda Göztepe savunmasını zorladı. Beşiktaş, enerji olarak da iyi görünüyordu. Göztepe ise, siyah-beyazlıları kendi silahı ile vurmak istiyor, hızlı çıkışlarla arkadaki boş alanda topu Romulo ile buluşturmak istiyordu. Bunu birkaç kez başardı da. Ancak Beşiktaş, aradığı golü yine en iyi yaptığı iş olan kontra ataktan Muçi ile bulsa da atılan uzun bir topta Tayyip Talha'nın gördüğü kırmızı kart ve Romulo'nun frikik golü işleri değiştirdi. İkinci yarıda topu ve oyunu alan Göztepe'ydi. Beşiktaş, yine bildik taktigine döndü ve hızlı geçişle gol aradı. Ancak Romulo faktörü öne çıktı ve Göztepe turu geçen taraf oldu. Solskjaer'in kritik maçta Ersin ve Tayyip'i birlikte tercih etmesi pahalıya patladı.