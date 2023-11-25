Kartal'da 10 eksik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Söz konusu müsabakanın hazırlıklarını bu sabah Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu.