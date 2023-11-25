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Spor

Kartal'da 10 eksik

Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, deplasmana 10 eksikle gidiyor.

13:21 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 13:35 - 25/11/2023 Cumartesi
IHA
Siyah-beyazlılar maç hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlılar maç hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Söz konusu müsabakanın hazırlıklarını bu sabah Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu.


Kartal’da sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Eric Bailly, Salih Uçan, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Bahtiyar Zaynutdinov ve Jean Onana’nın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Ante Rebic kadroda yer almadı.




Beşiktaş’ın kamp kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler ve Semih Kılıçsoy




#Beşiktaş
#Süper Lig
#Samsunspor
36 dakika önce
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