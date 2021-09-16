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Kartal’ın gücü yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 yıl aradan sonra boy gösteren Beşiktaş, grup ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund’a Bellingham ve Haaland’ın golleriyle 2-1 mağlup oldu. Girdiği pozisyonları değerlendirmeyen siyah-beyazlılar, Montero’nun uzatmalarda attığı golle umutlansa da sahadan puansız ayrıldı.

Ergin Aslan Yeni Şafak
​Kartal’ın gücü yetmedi
Siyah beyazlılar iyi bir oyun sergilemesine rağmen, güçlü rakibine 2-1 mağlup oldu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynadığı hücum oyunuyla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahne aldı. İki lig arasındaki tempo farkını anlatmaya gerek yok. Siyah-beyazlı takımın bu arenada rakibi Borussia Dortmund’a karşılık verip veremeyeceği merak konusuydu. Kartal, oyuna alışılmış şekilde ön alan baskısı ile başladı. İlk 20 dakikada orta sahanın yaptığı pres ile topları erken kapan ve sahip olan siyah-beyazlılar, Pjanic’in kritik pasları ile etkili oldu. Bu bölüme iki pozisyon sığdıran Beşiktaş, öne geçme fırsatlarını kullanamadı. Tabi Şampiyonlar Ligi, tehlikeli bir arena.

  • Beşiktaş’ın bulup atamadığını, savunma odaklı maça başlayan ve uzun toplarla gol arayan Borussia Dortmund tek pozisyonda yaptı. Thomas Meunier’in pasıyla arka direkte topla buluşan Bellingham topu ağlarla buluşturdu. Bu arenada “anlar” belirleyici oluyor. Az bulup fazla değerlendirmen gerekiyor. Golün ardından oyuna ortak olan Borussia Dortmund, ilk yarı sonuna kadar top çevirerek, siyah-beyazlı takımı epey yordu. Atiba’nın pas hataları da rakibin işini kolaylaştırdı.

İlk yarının son anında gelen Erling Haaland golü, ikinci yarı adına umutları oldukça azalttı. 70. dakikaya kadar topu ayağında tutan Beşiktaş, aradığı boşlukları bulamadı. Bu araya bir gol sıkıştırabilse kalan süre daha etkili geçebilirdi. Nihai olarak Beşiktaş, rakibine oyun olarak karşılık verse de, skor olarak veremeyince, Devler Ligi’ne iyi bir başlangıç yapamadı.

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