Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
9 gollü maçta kazanan Kasımpaşa

9 gollü maçta kazanan Kasımpaşa

22:0627/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kasımpaşa'nın gol sevinci.
Kasımpaşa'nın gol sevinci.

Trendyol Süper Lig 21. haftanın kapanış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u 5-4 mağlup etti. Hatayspor'da Francisco Calvo 8. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Haris Hajradinovic, 39. dakikada Kilama (K.K), 53. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Fall ve 76. dakikada Winck attı. Kasımpaşa - Hatayspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gol düellosuna sahne olan maçı ev sahibi ekip, 5-4 kazandı.


Hatayspor'da Francisco Calvo 8. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Haris Hajradinovic, 39. dakikada Kilama (K.K), 53. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Fall ve 76. dakikada Winck kaydetti.


Hatayspor'un gollerini ise 15. dakikada Boutobba, 20. dakikada Cemali Sertel ve 45+11 (P) ile 58. dakikada Vincent Aboubakar attı.


Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 25 yaparak 12. sıraya yükseldi. Hatayspor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.


Karşılaşmada iki tane VAR incelemesi gerçekleşti. Hatayspor'un Cemali Sertel ile attığı gol inceleme sonrası iptal edildi. Ayrıca Hatayspor'un kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrası geldi.


KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇ SONUCU

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
Kasımpaşa - Hatayspor maçının özetini izlemek için





#Kasımpaşa
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 ATA AÖF bütünleme sınav takvimi