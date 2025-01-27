Trendyol Süper Lig 21. haftanın kapanış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u 5-4 mağlup etti. Hatayspor'da Francisco Calvo 8. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Haris Hajradinovic, 39. dakikada Kilama (K.K), 53. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Fall ve 76. dakikada Winck attı. Kasımpaşa - Hatayspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gol düellosuna sahne olan maçı ev sahibi ekip, 5-4 kazandı.
Hatayspor'da Francisco Calvo 8. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Haris Hajradinovic, 39. dakikada Kilama (K.K), 53. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Fall ve 76. dakikada Winck kaydetti.
Hatayspor'un gollerini ise 15. dakikada Boutobba, 20. dakikada Cemali Sertel ve 45+11 (P) ile 58. dakikada Vincent Aboubakar attı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 25 yaparak 12. sıraya yükseldi. Hatayspor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.
Karşılaşmada iki tane VAR incelemesi gerçekleşti. Hatayspor'un Cemali Sertel ile attığı gol inceleme sonrası iptal edildi. Ayrıca Hatayspor'un kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrası geldi.