Trendyol Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gol düellosuna sahne olan maçı ev sahibi ekip, 5-4 kazandı.

Hatayspor'un gollerini ise 15. dakikada Boutobba, 20. dakikada Cemali Sertel ve 45+11 (P) ile 58. dakikada Vincent Aboubakar attı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 25 yaparak 12. sıraya yükseldi. Hatayspor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.

Karşılaşmada iki tane VAR incelemesi gerçekleşti. Hatayspor'un Cemali Sertel ile attığı gol inceleme sonrası iptal edildi. Ayrıca Hatayspor'un kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrası geldi.