Kayserispor-Ümraniyespor maçının tarihi değişti

Süper Lig’in 28 haftasında Pazar günü oynanacağı açıklanan Yukatel Kayserispor-Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması Pazartesi gününe alındı. Bu değişikliğin nedeni olarak da fikstür sıkışıklığı gösterildi.

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Süper Lig’in 28 haftasında 09.04.2023 Pazar tarihinde oynanması planlanan Yukatel Kayserispor - Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması 10.04.2023 Pazartesi gününe alınmıştır. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarından oluşan fikstür sıkışıklığı nedeniyle maçın bir gün sonrasında oynanması talebimize anlayış ve destekleri için Hangi Kredi Ümraniyespor Kulübü yönetimine teşekkür ederiz."