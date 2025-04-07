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Kayserispor'da Gökhan Sazdağı cezalı

Kayserispor'da Gökhan Sazdağı cezalı

12:017/04/2025, Pazartesi
IHA
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor ile Atakaş Hatayspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kayserisporlu oyuncu Gökhan Sazdağı (11) rakibiyle mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor ile Atakaş Hatayspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kayserisporlu oyuncu Gökhan Sazdağı (11) rakibiyle mücadele etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un takım kaptanı Gökhan Sazdağı kırmızı kart cezalısı durumuna düştü.

Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan ve sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Kayserispor’da takım kaptanı Gökhan Sazdağı cezalı duruma düştü. Müsabakanın 90 4. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Kayserispor takım kaptanı Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.


Şanssız bir pozisyonda takımını yalnız bıraktığını belirten kaptan Gökhan Sazdağı, "3 puanı aldığımız önemli bir maçtı. Düşme hattından çıktık ve inşallah sezonu bu alanın dışında tamamlarız. Her maçımız bir final artık. Şanssız bir pozisyon yaşadım ve kırmızı kart gördüm. Amacım atağı bitirmekti ve rakip oyuncu da yere kayınca talihsizlik oldu" dedi.


Gökhan Sazdağı, bu sezon daha önce Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maçta da kırmızı kart görmüştü.




#Kayserispor
#Gökhan Sazdağı
#Adana Demirspor

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