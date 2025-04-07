Kayserispor'da Gökhan Sazdağı cezalı

Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan ve sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Kayserispor’da takım kaptanı Gökhan Sazdağı cezalı duruma düştü. Müsabakanın 90 4. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Kayserispor takım kaptanı Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Şanssız bir pozisyonda takımını yalnız bıraktığını belirten kaptan Gökhan Sazdağı, "3 puanı aldığımız önemli bir maçtı. Düşme hattından çıktık ve inşallah sezonu bu alanın dışında tamamlarız. Her maçımız bir final artık. Şanssız bir pozisyon yaşadım ve kırmızı kart gördüm. Amacım atağı bitirmekti ve rakip oyuncu da yere kayınca talihsizlik oldu" dedi.