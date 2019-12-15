Kayserispor'da Mensah krizi: Oynamayı reddetti

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan ve maddi zorluklarla boğuşan Kayserispor'da Mensah krizi patlak verdi.

Gaziantep FK ile oynanan mücadelenin 19. dakikasında sakatlan Ganalı futbolcuya, kulübün sağlık ekibi devam edebileceği yönünde bir işarette bulundu. Oyuna geri dönen 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra topu taca atarak oyundan çıktı. Sağlık ekibine kızan Mensah, sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.