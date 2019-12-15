SÜPER LİG

Kayserispor'da Mensah krizi: Oynamayı reddetti

Gaziantep FK'ya konuk olan Kayserispor'da Mensah, sağlık ekibinin 'devam edebilir' şeklindeki işaretine rağmen, oyundan çıktı ve direkt soyunma odasına gitti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor, Mensah'ın bonservisini yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den almıştı.

Kayserispor, Mensah'ın bonservisini yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den almıştı.

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan ve maddi zorluklarla boğuşan Kayserispor'da Mensah krizi patlak verdi.

Gaziantep FK ile oynanan mücadelenin 19. dakikasında sakatlan Ganalı futbolcuya, kulübün sağlık ekibi devam edebileceği yönünde bir işarette bulundu. Oyuna geri dönen 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra topu taca atarak oyundan çıktı. Sağlık ekibine kızan Mensah, sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

  • Adı transferde büyük takımlarla anılan Mensah, bu sezon ligde çıktığı 12 maçta 4 asist kaydetti.


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