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Spor

Kayserisporlu Mame Thiam depremzedeler için imzalı formalarını bağışladı

Kayserispor'da top koşturan Senegalli forvet oyuncusu Mame Thiam, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için imzalı formalarını bağışladı.

23:05 . 15/02/2023 Çarşamba
AA
Mame Thiam

Mame Thiam

Kayserispor'da top koşturan Senegalli forvet oyuncusu Mame Thiam, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için imzalı formalarını bağışladı.

Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen Thiam, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine gelerek Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzaladı.

Burada Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine atanan Nur Sağman'a taziyelerini ileten Thiam, depremden etkilenenler yararına yürütülen yardım kampanyası hakkında bilgi aldı.

İki forma bağışladı

Thiam, hem Kayserispor hem de eski kulübü Fenerbahçe'de giydiği 2 formayı imzalayarak Sağman'a teslim etti.

Sağman da zor günlerden geçen Türkiye ile gösterdiği dayanışma için Thiam'a teşekkür ederek, "Türkiye'de Senegal dendiğinde akla ilk futbol geliyor. Siz Senegalli oyuncular ülkenizin birer elçisisiniz. Bu jestiniz bizim için çok kıymetli." dedi.

Thiam da "Senegal daima Türkiye ile iyi ilişkiler kurdu. Türkiye'nin her zaman yanındayız. Burada sizinle dayanışma göstermekten çok mutluyum." diye konuştu.


Mame Thiam'ın bağışladığı formalar, Dakar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenecek Türkiye ile dayanışma gecesinde açık arttırmayla satışa çıkarılacak, elde edilen gelir depremzedelere gönderilecek.



#Mame Thiam
#yardım
#deprem
19 dakika önce
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Kayserisporlu Mame Thiam depremzedeler için imzalı formalarını bağışladı
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