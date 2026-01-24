Kayserispor'un yeni transferi geldi

Makarov, maçı locadan takip etti.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un yeni transferi Denis Makarov, Kayseri’ye geldi. Rus oyuncu Başakşehir maçını tribünden izledi.
Sarı-kırmızılı takımın son olarak Dinamo Moskova forması giyen Denis Makarov ile her konuda anlaştı ve oyuncuyu Kayseri’ye getirdi.
Kayseri'ye gelen 27 yaşındaki oyuncu Denis Makarov bugün oynanan Kayserispor ile Başakşehir maçını locadan takip etti.
Tecrübeli oyuncu Denis Makarov, Kayserispor ile yarın resmi sözleşmeye imza atacak ve ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak.
#Süper Lig
#Kayserispor
#Denis Makarov