Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Saati belli oldu

24/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.
Galatasaray, ara transfer döneminde ses getirmeye devam ediyor. Noa Lang'ın ardından bir başka genç yıldız Yaser Asprilla için de geri sayım başladı. Kolombiyalı yetenek, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere bu gece İstanbul'da olacak.

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için operasyonlarını hızlandırdı.

beIN Sports'un son dakika bilgisine göre; Girona forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağladı.

Girona ile yürütülen yoğun pazarlıklar sonucunda satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle el sıkışıldı. Genç yıldızın bu gece 22.30 - 23.00 sularında İstanbul'da olması planlanıyor. Asprilla'nın, yarın sabah sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.











#Galatasaray
#Yaser Asprilla
#Transfer
