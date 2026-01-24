beIN Sports'un son dakika bilgisine göre; Girona forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağladı.

Girona ile yürütülen yoğun pazarlıklar sonucunda satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle el sıkışıldı. Genç yıldızın bu gece 22.30 - 23.00 sularında İstanbul'da olması planlanıyor. Asprilla'nın, yarın sabah sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.