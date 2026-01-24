Yeni Şafak
Galatasaraylı taraftarları yıkan gelişme! Kulübünde devam edeceğini açıkladı

Tuğçe Erginkoç
10:5924/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, ilgilendiği yıldız futbolcudan olumsuz dönüş aldı. Genç oyuncu yaptığı açıklamada, kariyerine kulübünde devam edeceğini dile getirdi.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Thiago Almada, geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hakkında çıkan transfer iddialarının ardından sessizliğini bozan 24 yaşındaki on numara, kariyerine İspanya’da devam edeceğini resmen duyurdu.

Son haftalarda özellikle Türkiye ve İspanya basınında Galatasaray’ın bu transfer için büyük mesafe kat ettiği iddia ediliyordu. Ancak Almada, belirsizliğe şu sözlerle son verdi:

"Bu transfer döneminde epey fazla söylenti vardı, ben de bunları takip ettim. Ancak Atletico Madrid'de devam edeceğim artık açıkça belli oldu. Burada mutluyum ve hedeflerime odaklanmış durumdayım."

Thiago Almada'nın bu kesin tavrı sonrası Galatasaray yönetiminin hücum hattı için alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

