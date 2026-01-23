UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasındaki fark...

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde oynayan Fenerbahçe'nin yeri de belli oldu.

1 /7 Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalırken, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Kadıköy'de Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

2 /7 Kupa 1 ve Kupa 2'de 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. NTV Spor'da yer alan habere göre Türk takımlarının sıralaması şöyle:

3 /7 UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA İLK 10

1- Real Madrid 2- Bayern Münih 3- Inter 4- Manchester City 5- Liverpool 6- PSG 7- Borussia Dortmund 8- Barcelona 9- Bayer Leverkusen 10- Arsenal





















4 /7 42- Fenerbahçe

5 /7 47- Galatasaray

6 /7 97- Başakşehir