UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasındaki fark...

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasındaki fark...

13:0623/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde oynayan Fenerbahçe'nin yeri de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalırken, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Kadıköy'de Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Kupa 1 ve Kupa 2'de 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. NTV Spor'da yer alan habere göre Türk takımlarının sıralaması şöyle:

UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA İLK 10


1- Real Madrid

2- Bayern Münih

3- Inter

4- Manchester City

5- Liverpool

6- PSG

7- Borussia Dortmund

8- Barcelona

9- Bayer Leverkusen

10- Arsenal











42- Fenerbahçe

47- Galatasaray

97- Başakşehir

113- Beşiktaş

#UEFA
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
