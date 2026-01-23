UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasındaki fark...

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde oynayan Fenerbahçe'nin yeri de belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalırken, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Kadıköy'de Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.
Kupa 1 ve Kupa 2'de 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. NTV Spor'da yer alan habere göre Türk takımlarının sıralaması şöyle:
UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA İLK 10
1- Real Madrid
2- Bayern Münih
3- Inter
4- Manchester City
5- Liverpool
6- PSG
7- Borussia Dortmund
8- Barcelona
9- Bayer Leverkusen
10- Arsenal
42- Fenerbahçe
47- Galatasaray
97- Başakşehir
113- Beşiktaş