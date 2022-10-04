Kerem Aktürkoğlu'nun aklı fikri zamda

Galatasaray’ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, yıllık ücretinden memnun değil. 23 yaşındaki oyuncu, maaşında artışa gidilmesini istiyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 10 milyon TL kazanan milli futbolcu, yöneticilerden sürekli zam hakkında bilgi talep ediyor.

Kerem ile yönetimin görüşmelerin sürdüğü ve kısa süre içerisinde yeni imzaların atılabileceği öğrenildi.

30 milyon TL istiyor

2020-21 sezonunda 24 Erzincanspor’dan Galatasaray’a transfer olan Kerem, yıllık 900 bin TL’lik kontrata imza atmıştı. Geçtiğimiz sezon dönemin başkanı Burak Elmas tarafından iyileştirme yapılan Kerem’in maaşı 10 milyon TL’ye yükselmişti. Milli futbolcunun kulüpten yeni maaş beklentisi ise 30 milyon TL.

Performansı soru işareti

Bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig’de oynanan tüm mücadelelere ilk 11’de başladı. 8 maçta görev yapan 23 yaşındaki oyuncu, bir tek Kasımpaşa maçında kendini gösterebildi. Kasımpaşa karşısında 2 gol atan Kerem, diğer maçlarda skora herhangi bir katkı veremedi. Teknik heyetin de bu durumdan memnun olmadığı ve Kerem’i kenara almayı planladığı öğrenildi.

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Yunus'a yeni sözleşme yolda

Galatasaray’ın genç futbolcusu Yunus Akgün’ün menajerliğini yapan Necdet Ergezen, ilerleyen günlerde yeni sözleşme için Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’la bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

Ergezen “Yoğun transfer döneminde teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz. Acelemiz yok, Yunus ile ilgili bir problem olmadığını tekrarlamak isterim” ifadesini kullandı.

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün’ün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



