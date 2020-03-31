​Kobe Bryant’ın son maçta kullandığı havlu 30 bin dolara satıldı

Helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant’ın veda maçında kullandığı havlu açık artırmada satıldı. Yıldız oyuncu kariyerinin son maçında Utah Jazz karşısına çıkmıştı.

Basketbola veda maçında Kobe Bryant, rakip potaya tam 60 sayı bırakarak müthiş bir performans göstermişti. Efsane oyuncunun bu maç sonunda yaptığı konuşmada kullandığı havlu, yapılan açık artırmada 30 bin dolara alıcı buldu.

Bir efsane Kobe Bryant Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu.220'si play-off'larda olmak üzere NBA'de 1566 karşılaşmaya çıkan, kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formaları Lakers'ın salonu Staples Center'ın kirişlerine asılan Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçmişti."Kara Mamba" lakaplı basketbolcu, kazadan saatler önce Lakers forması giyen LeBron James'in, kendisini geçerek lig tarihinin 3. en skorer oyuncusu olmasına ilişkin Twitter hesabından "Oyunu ileriye taşımaya devam et. Kardeşime çok saygı duyuyorum." yorumunu yapmıştı.Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria'nın da helikopter kazasında hayatını kaybettiği doğrulandı. pic.twitter.com/p2VXCi0tRT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 26, 2020 81 sayıyla tarihe geçtiBasketbolseverler, 22 Ocak 2006'da Lakers'ın Toronto Raptors'ı ağırladığı maçta tarihe tanıklık etti. Karşılaşmayı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra "bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu" oldu. 71 sayıyla Elgin Baylor'a ait Lakers kulüp rekorunu da ele geçirdi. Kobe, Lakers'ın play-off ilk turunda elendiği sezonda 35,4 ile kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaştı.Rakip savunmalara karşı acımasızlığı nedeniyle zehirli bir yılan türü "Kara Mamba" lakabı takılan Bryant, 2006-2007 sezonunda skorer oyununu farklı bir boyuta taşıdı. Mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı kaydeden Kobe, Chamberlain'den sonra "50 sayı barajını üst üste en fazla geçen 2'nci NBA oyuncusu" olarak tarihe adını yazdırdı. Lakers, Bryant'ın 10 kez 50 ve üstü skor ürettiği sezonu, yine play-off ilk turunda elenerek kapattı.28 Aralık 2017’de yayınlanan bir çizgi filmde; Kobe Bryant, düşen bir helikopterin içinde... pic.twitter.com/ReJbsFv77t— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 26, 2020 Şampiyonluk yıllarına dönüşLakers, İspanyol pivot Pau Gasol'ün yıl ortasında takıma katıldığı 2007-2008 sezonunda yeniden şampiyon takım havasına girdi. Lakers, Bryant'ın 28,3 sayı, 6,3 ribaunt ve 5,4 asist ortalamalarıyla kariyerinde ilk kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildiği sezonda NBA finaline çıktı. Fakat Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen ve Rajon Rondo'yu kadrosunda barındıran Boston Celtics'e 4-2 ile boyun eğdi.Kobe, O'Neal olmadan ilk kez finale yükseldiği yıldan sonra 2008-2009 sezonunda yine takımını finale taşıdı. Hidayet Türkoğlu'nun da önemli parçaları arasında yer aldığı Orlando Magic'i 4-1 mağlup eden Lakers, 7 yıl sonra NBA'in zirvesine çıktı. Kobe ise kariyerinde ilk defa final serisinin MVP'si seçildi.Lakers, 2009-2010 sezonunda 2 yıl önce finali kaybettiği Celtics'ten 4-3'lük skorla rövanşı aldı. Art arda final serisinin MVP'si seçilen Bryant böylece 5. şampiyonluk yüzüğünü taktı ve kendisinden şüphe edenlere en güzel cevabı verdi. "Hayat çok kısa..." pic.twitter.com/MScQh6AJ0D— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 26, 2020 En skorer 3. oyuncu olmuştuKobe, 14 Aralık 2014'teki Minnesota Timberwolves maçında, kariyerinde 32 bin 292 sayısı bulunan Michael Jordan'ı geçerek Kerim Abdülcabbar (38 bin 387) ve Karl Malone'un (36 bin 928) ardından "NBA tarininin en skorer 3'üncü oyuncusu" oldu.60 sayıyla veda ettiKobe, parkeye son kez adım attığı 13 Nisan 2016'da da sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bryant, Utah Jazz karşısında 101-96 kazandıkları karşılaşmada 60 sayı kaydederek 20 yıllık kariyerine son verdi.Kobe'nin kariyerinin "en"leriKobe Bryant'ın kariyerindeki istatistikler ve rekorlar şöyle:-Kerim Abdülcabbar, Karl Malone ve LeBron James'in ardından NBA tarininin en skorer 4'üncü oyuncusu: 33 bin 643 sayı-Bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu: 81 sayı-60 sayı atan en yaşlı NBA oyuncusu: 37 yaş, 234 gün-Kariyeri boyunca 40 sayının üstünde skor ürettiği maç sayısı: 135 (60 sayı ve üstü 6, 50 sayı ve üstü 25 maç)-Wilt Chamberlain'den sonra 50 sayı barajını üst üste en fazla geçen NBA oyuncusu: 4 maç (2007'nin mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı)-NBA sayı kralı: 2005-06 sezonu (35,4) ve 2006-07 sezonu (31,6)-NBA All-Star maçında MVP Ödülü'nü en fazla alan oyuncu: 4 kez (2002, 2007, 2009, 2011) (Bob Pettit ile paylaşıyor)-NBA All-Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncu: 18 kez-NBA All-Star maçı ilk 5'ine en fazla seçilen oyuncu: 16 kez-Bir NBA maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu: 18 yaş, 158 gün-NBA All-Star maçına ilk 5'te çıkan en genç oyuncu: 19 yaş, 169 günGaleri: Spor dünyası Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi sonrasında yasa boğuldu

Kobe Bryant ve ve kızı Gianna, 26 Ocak’ta geçirdikleri helikopter kazasıyla hayatını kaybetmişti.