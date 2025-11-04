Yeni Şafak
Kocaelispor cephesinden açıklama: Galatasaray maçında denenecek

16:554/11/2025, Salı
IHA
Kocaelispor, ligin 12. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Süper Lig’de Pazar günü oynanacak Kocaelispor-Galatarasay müsabakasında Hodri Meydan taraftar grubunun tezahüratları sırasında sesin şiddeti ölçülecek ve desibel rekoru denenecek.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, pazar günü sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Karşılaşmada Körfez ekibinin taraftar grubu Hodri Meydan, desibel rekoru denemesi yapacak.


Hodri Meydan’ın tezahüratları sırasında ses seviyesi kalibrasyonu yapılmış cihazlar tarafından mühendislerce ölçülecek. Hodri Meydan grubunun hedefi; 130 desibelin üzerine çıkarak rekoru egale etmek olarak açıklandı.



