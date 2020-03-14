SÜPER LİG

​Konyaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon: Top çizgiyi geçti mi?

Konyaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon: Top çizgiyi geçti mi?

Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin 15. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunu, kale direğinin yanından kaleci Harun Tekin çıkarttı. Konyasporlu oyuncular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunurken, VAR incelemesi sonrasında hakem oyunu devam ettirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 15. dakikasında yaşanan bir pozisyon esnasında Konyasporlu oyuncular hakem Hüseyin Göçek'e uzun süre itirazda bulundular.

Skubic'in ortasında Ömer Ali şahiner'in kafa vuruşunu kaleci Harun Tekin kale direğinin yanından kurtardı. Konyasporlu oyuncular uzun süre gol itirazında bulundu. Yapılan VAR incelemesinde hakem Hüseyin Göçek, topun tamamının çizgiyi geçmediğini söyleyerek mücadeleyi devam ettirdi.

Konyaspor Kulübü ise pozisyon sonrasında sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;

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