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Spor

Konyasporlu Ahmet Oğuz'dan kırmızı kart ve şampiyonluk itirafı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçında, Leo Dubois'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Ahmet Oğuz, kırmızı kart itirafında bulundu. Oğuz aynı zamanda, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini de açıkladı.

Haber Merkezi
11:18 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Pozisyonun görüntüsü beINSports'tan alınmıştır.

Pozisyonun görüntüsü beINSports'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu mücadelede yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu. Konyasporlu oyuncu Ahmet Oğuz'un, Galatasaraylı futbolcu Leo Dubois'e yaptığı faulün kırmızı kart olması gerektiği iddia edilirken, hakem Zorbay Küçük sarı kart vermişti.


"Kırmızı kart olabilirmiş"

Daha sonra Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Konyasporlu futbolcu Ahmet Oğuz, pozisyonun kırmızı kart olabileceğini söyledi. Oğuz, "Ben maçtan sonra bir açıklama yaptım. 'Her pozisyona kırmızı kart verilse futbol oynanmaz' diye ama pozisyonu izledikten sonra insanlar da hak vermiyor değilim aslında. Ben de izledikten sonra üzüldüm aslında. Yani kırmızı kart olabilirmiş. Biliyorsunuz, futbolun içinde reaksiyonlar oluyor. Sarı karta bile itiraz etmişim ben. Kırmızı da olabilirmiş yani, verse de bir şey diyemezmişim. Olabilir, kırmızı olabilirmiş" dedi.


Leo Dubois'ten özür dileyen Ahmet Oğuz, "En büyük pişmanlığım pozisyon bittikten sonra Dubois'in yanına gitmemem zaten. Daha sonra dert oldu bana. Özür dilememem dert oldu. Özür dilerim Dubois'ten. Tekrardan inşallah sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.


"Galatasaray'ı daha önde görüyorum"

Şampiyonluk yarışı hakkındaki sorulara da yanıt veren Ahmet Oğuz, "Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında bir adım önde görüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin lehine dönen bir yol oldu. İki tane maçları eksik, onları kazanırlarsa bilemiyorum. Ben Galatasaray'ı bir adım önde düşünüyorum" dedi.






#Ahmet Oğuz
#Galatasaray
#Konyaspor
13 dakika önce
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