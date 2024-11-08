Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. hafta karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi.





Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.





Turuncu-lacivertlilerin gollerini 26. dakikada Keny ve 80. dakikada Piatek attı.





Kopenhag'ın gollerini ise 79 ve 83. dakikada Chiakha (2) kaydetti





Bu sonucun ardından Başakşehir lig etabında ilk puanını alırken Kopenhag puanını 2'ye yükseltti.





Başakşehir, Kopenhag deplasmanında yenilmeyen ilk Türk takımı oldu.





KOPENHAG - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU





KOPENHAG - BAŞAKŞEHİR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

26. dakikada Başakşehir öne geçti. Yaptığı baskı sonrasında Kopenhag savunmasında Pereira'dan topu kapan Keny, ceza sahasına girdi. Kaleci Trott'u da geçen Keny, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1

34. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Keny'nin pasıyla Kopenhag ceza sahası önünde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Trott'ta kaldı.

35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Başakşehir ceza yayı önünde topu önünde bulan Mattsson'un sert şutunda, kaleci Muhammed son anda topu kornere çeldi.





45+2. dakikada Kopenhag'ın Mattsson ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Diks kafayı vurdu, yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kontrol etti.

İKİNCİ YARI

61. dakikada Kopenhag'ın Başakşehir ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta Lopez topun başına geçti. Lopez'in frikiğinde meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.





63. dakikada Başakşehir ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Opoku, rakibinden kurtulup şutunu çekti, köşeye giden topu kaleci Trott son anda çeldi. Boşta kalan topa Figueiredo'nun ayak koyduğu meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

79. dakikada Kopenhag skoru 1-1'e getirdi. Danimarka ekibinde Mattsson'un ceza sahası dışından şutunda top kaleci Muhammed'den döndü, ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Chiakha'nın şutunda, kaleci Muhammed'i geçen top Opoku'ya da çarpıp ağlara gitti: 1-1





80. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Opoku'nun savunmadan gönderdiği uzun topu Pereira kafa ile kalecisine göndermek istedi, kalecinin üzerinden geçen topu kapan Piatek, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2

83. dakikada Kopenhag beraberliği yakaladı. Lopez'in sol kanattan ortasında Chiakha altı pas önünde kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 2-2





Karşılaşma 2-2 sona erdi.





KOPENHAG - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Kopenhag - Başakşehir maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

Cezalı Çağdaş Atan karşılaşmayı locadan takip etti

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadı. Turuncu-lacivertli ekibin Celje ile deplasmanda oynadığı maçta itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Atan, mücadeleyi Parken Stadı'ndaki locadan takip etti.





Karşılaşmayı büyükelçi Hakan Tekin de izledi

Kopenhag ile RAMS Başakşehir karşılaşmasını Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Hakan Tekin de tribünden takip etti. Tekin, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehirli yöneticilerle protokol tribününden mücadeleyi izledi.





Maça ilgi büyük

Kopenhag ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya taraftarların ilgisi büyük oldu. Parken Stadı'nda tribünlerde yaklaşık 30 bin taraftar yer aldı. Stadyumun büyük bölümü doldu. Karşılaşmadan önce İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU







