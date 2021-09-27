Spor Kuntzun hayran kaldığı Türk futbolcu "Milli Takımın 10 yılını kurtarır"
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Kuntz'un hayran kaldığı Türk futbolcu: "Milli Takım'ın 10 yılını kurtarır"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın performansından övgü dolu sözlerle bahsetti.

Haber Merkezi Diğer
Kuntzun hayran kaldığı Türk futbolcu: Milli Takımın 10 yılını kurtarır
Türkiye Futbol Federasyonu, Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın son maçlarını dikkatle takip eden A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın performansına hayran kaldı.

"Avrupa'nın önemli takımlarında rahatlıkla forma giyer"


Fotomaç'ın aktardığı haberde; Alman çalıştırıcı, Hamit Altıntop ile yaptığı görüşmede Rıdvan Yılmaz için, "20 yaşında olmasına rağmen çok akıllı oynuyor. Fizik gücünü artırması halinde Avrupa'nın önemli takımlarında rahatlıkla forma giyer. Milli takımın en az 10 yılını kurtarır" ifadelerini kullandı.

  • Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol atarken 1 de asist kaydetti. Rıdvan geçen yaz A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosuna çağrılmış ancak dönemin teknik direktör Şenol Güneş, hazır olmadığı gerekçesiyle genç futbolcuyu oynatmamıştı.

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