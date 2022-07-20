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Lazar Markovic Süper Lig'e geri döndü

Gaziantep Futbol Kulübü, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Sırp kanat oyuncusu Lazar Markovic ile anlaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lazar Markovic Süper Lige geri döndü
Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkmış ve 2 gol 3 asist kaydetmişti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Lazar Markovic'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Partizan forması giyen ve bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.

Sağlık kontrolünden geçen Markovic ile 2+1 yıllık sözleşmeye imzalandı.

  • Kariyerinde Liverpool forması da giyen Lazar Markovic, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de oynamıştı.

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