Lazar Markovic Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Lazar Markovic'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Partizan forması giyen ve bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.
Sağlık kontrolünden geçen Markovic ile 2+1 yıllık sözleşmeye imzalandı.
- Kariyerinde Liverpool forması da giyen Lazar Markovic, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de oynamıştı.
🌪️ TRANSFER | O ARTIK GAZİANTEPLİ! pic.twitter.com/tezDcoX3pi
🌪️ TRANSFER | O ARTIK GAZİANTEPLİ! pic.twitter.com/tezDcoX3pi— Gaziantep FK (@GaziantepFK) July 20, 2022