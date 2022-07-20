Lazar Markovic Süper Lig'e geri döndü

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Çay göçü ile nüfusu katlanacak olan Rize’de hastanelerde Covid-19 hazırlığı

Koronavirüs salgınının en yoğun olduğu dönemlerde risk haritasında ilk sıralarda olan Rize'de, vakalar artışa geçti. Yaz mevsimi ve çay tarımıyla nüfusun 3'e katlandığı kentteki hastanelerde gerekli servis ve yoğun bakım hazır hale getirildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Klinik Şefi Öğretim Üyesi Dr. İlkay Bahçeci, "Vakaların bayram sonrası yaklaşık 3-4 katına çıktığını söyleyebiliriz. Tüm önlemler alındı, herkes içini rahat tutsun" dedi.