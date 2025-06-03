Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Tenis
Lorenzo Musetti yarı finalde

Lorenzo Musetti yarı finalde

21:123/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Lorenzo Musetti
Lorenzo Musetti

Fransa Açık sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasında İtalyan raket Lorenzo Musetti, ABD'li tenisçi Frances Tiafoe'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) İtalyan raket Lorenzo Musetti, ABD'li tenisçi Frances Tiafoe'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.


Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek erkekler çeyrek final maçında 7 numaralı seribaşı Musetti ile dünya 12 numarası Tiafoe karşılaştı.


Musetti, 2 saat 47 dakika süren mücadelede rakibini 6-2, 4-6, 7-5 ve 6-2 biten setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.


23 yaşındaki tenisçi, yarı finalde ​​​​​​​Tommy Paul-Carlos Alcaraz müsabakasının galibiyle karşılaşacak.




#İkinci grand slam tenis turnuvası
#Tenis
#Lorenzo Musetti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih sonuçları son durum 3 Haziran 2025: MSÜ askeri öğrenci tercih sonuçları sorgulama ekranı