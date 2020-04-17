SÜPER LİG

Lucescu açıkladı: Beşiktaş'ı reddettim

Beşiktaş'tan aldığı sportif direktörlük teklifini reddettiğini açıklayan Mircea Lucescu, futbola dönüşü için yaza işaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı.

Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı.

Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran teknik direktör Mircea Lucescu, eski takımı Beşiktaş'ın sportif direktörlük teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

Ülkesinin basınına konuşan Rumen teknik adam, "Beşiktaş'ın teklifini reddettim. Biraz ara vermek zorunda kaldım ama yazın neler olacağını göreceğiz" dedi.

Sergen Yalçın "Kapı sonuna açık" demişti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı sonrası Lucescu'nun sportif direktörlük iddialarıyla ilgili, "Ben hocayı çok severim, çok saygı duyarım. Hangi görev olursa olsun, kapı sonuna kadar açık" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda takımın başında Lucescu bulunuyordu.
Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda takımın başında Lucescu bulunuyordu.


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