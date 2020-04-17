Lucescu açıkladı: Beşiktaş'ı reddettim

Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran teknik direktör Mircea Lucescu, eski takımı Beşiktaş'ın sportif direktörlük teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

Ülkesinin basınına konuşan Rumen teknik adam, "Beşiktaş'ın teklifini reddettim. Biraz ara vermek zorunda kaldım ama yazın neler olacağını göreceğiz" dedi.

Sergen Yalçın "Kapı sonuna açık" demişti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı sonrası Lucescu'nun sportif direktörlük iddialarıyla ilgili, "Ben hocayı çok severim, çok saygı duyarım. Hangi görev olursa olsun, kapı sonuna kadar açık" ifadelerini kullanmıştı.