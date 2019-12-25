Lucescu'nun yeni takımı belli oldu: Sion

A Milli Futbol Takımımızı çalıştırdıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Lucescu'nun yeni adresi belli oldu. Sion Kulübü Başkanı Christian Constantin, 74 yaşındaki teknik adamla görüştüklerini açıkladı.

Yakın zamanda İsviçre'de Lucescu ile bir araya geldiklerini ifade eden Constantin, Ocak ayında resmi imzaları atacaklarını söyledi. Constantin yaptığı açıklamada, " Bay Lucescu 2 Ocak'ta sözleşme imzalamak için İsviçre'de olacak." ifadelerini kullandı.