AVRUPA LİGLERİ

Lucescu'nun yeni takımı belli oldu: Sion

Sion Kulübü Başkanı Christian Constantin, Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile anlaştıklarını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mircea Lucescu daha önce ülkemizde Galatasaray Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamıştı.

Mircea Lucescu daha önce ülkemizde Galatasaray Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamıştı.

A Milli Futbol Takımımızı çalıştırdıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Lucescu'nun yeni adresi belli oldu. Sion Kulübü Başkanı Christian Constantin, 74 yaşındaki teknik adamla görüştüklerini açıkladı.

Yakın zamanda İsviçre'de Lucescu ile bir araya geldiklerini ifade eden Constantin, Ocak ayında resmi imzaları atacaklarını söyledi. Constantin yaptığı açıklamada, "Bay Lucescu 2 Ocak'ta sözleşme imzalamak için İsviçre'de olacak." ifadelerini kullandı.

  • En son kulüp takımı olarak 2017 yılında Zenit'i çalıştıran Lucescu, A Milli Takımımızda da 2 yıl görev yaptı. Bilindiği gibi daha öncede Galatasaray ve Beşiktaş'ta da görev yapan deneyimli teknik adam her iki takımla da Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

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