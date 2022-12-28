Luka Doncic NBA tarihine geçti

NBA’de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Günün öne çıkan mücadelesi Dallas Mavericks ve New York Knicks arasında oynanan, uzatmalar sonunda 126-121 Dallas’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.
Rekor kırdı
Söz konusu karşılaşmada 47 dakika sahada kalan Doncic, 31’de 21 saha içi isabet sağladı ve 60 sayıyla takımını galibiyete getirdi. 23 yaşındaki yıldız bu sezon 60 sayı atan ilk oyuncu ve NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan ilk basketbolcu oldu.
- NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:
- Orlando Magic: 110 - Los Angeles Lakers: 129
- Washington Wizards: 119 - Philadelphia 76ers: 111
- Boston Celtics: 126 - Houston Rockets: 102
- Toronto Raptors: 113 - Los Angeles Clippers: 124
- Indiana Pacers: 129 - Atlanta Hawks: 114
- Oklahoma City Thunder: 130 - San Antonio Spurs: 114
- Memphis Grizzlies: 108 - Phoenix Suns: 125
- Dallas Mavericks: 126 - New York Knicks: 121
- Golden State Warriors: 110 - Charlotte Hronets: 105
- Sacramento Kings: 106 - Denver Nuggets: 113