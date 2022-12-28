Spor Luka Doncic NBA tarihine geçti
NBA

Luka Doncic NBA tarihine geçti

NBA’de Dallas Mavericks, New York Knicks’i 126-121 mağlup etti. Karşılaşmada Sloven yıldız Luka Doncic, 60 sayı, 21 ribaund, 10 da asist yaptı ve maçı triple-double ile tamamladı.

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Haber Merkezi İHA
Luka Doncic kaç sayı attı?
Luka Doncic

NBA’de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Günün öne çıkan mücadelesi Dallas Mavericks ve New York Knicks arasında oynanan, uzatmalar sonunda 126-121 Dallas’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rekor kırdı

Söz konusu karşılaşmada 47 dakika sahada kalan Doncic, 31’de 21 saha içi isabet sağladı ve 60 sayıyla takımını galibiyete getirdi. 23 yaşındaki yıldız bu sezon 60 sayı atan ilk oyuncu ve NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan ilk basketbolcu oldu.

  • NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:
  • Orlando Magic: 110 - Los Angeles Lakers: 129
  • Washington Wizards: 119 - Philadelphia 76ers: 111
  • Boston Celtics: 126 - Houston Rockets: 102
  • Toronto Raptors: 113 - Los Angeles Clippers: 124
  • Indiana Pacers: 129 - Atlanta Hawks: 114
  • Oklahoma City Thunder: 130 - San Antonio Spurs: 114
  • Memphis Grizzlies: 108 - Phoenix Suns: 125
  • Dallas Mavericks: 126 - New York Knicks: 121
  • Golden State Warriors: 110 - Charlotte Hronets: 105
  • Sacramento Kings: 106 - Denver Nuggets: 113
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