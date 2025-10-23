Yeni Şafak
MAÇ ÖZETİ | Samsunspor-Dinamo Kiev: 3-0

MAÇ ÖZETİ | Samsunspor-Dinamo Kiev: 3-0

23:55 23/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Samsunspor ilk maçında deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 yenmişti.
Samsunspor ilk maçında deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 yenmişti.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Samsunspor sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Konferans Ligi'nde üst üste ikinci zaferini elde etti.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasındaki maçta Samsunspor, kendi sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 3-0 mağlup etti. İlk maçında Polonya'da Legia Varşova'yı 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı temsilcimiz böylece ikinci maçını da kazandı ve puanını 6'ya çıkardı. Maça hızlı başlayan Samsunspor 2. dakikada öne geçti. Ani gelişen atakta ceza sahasında Mouandilmadji'in pasıyla topu kontrol eden Musaba, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 34. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından şutunda Musaba'ya çarpan top altıpas içindeki Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Samsunspor ikinci yarıda da adeta tek kale oynadı. 62. dakikada Zeki Yavru'dan pası alan Carlo Holse ceza sahası dışından sol ayakla sert vurdu, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 3-0. Samsunspor 3. maçında Malta deplasmanında Hamrun takımı ile karşı karşıya gelecek.


Samsunspor - Dinamo Kiev maçı 11'leri


Samsunspor:
Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil, Musaba, Marius.
Dinamo Kiev:
Nescheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Mykhailenko, Rubchynskyi, Ogundana, Buialskyi, Voloshyn, Guerrero.



#Samsunspor
#UEFA Konferans Ligi
#Dinamo Kiev
