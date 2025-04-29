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Mahmut Madan Türkiye şampiyonu

Mahmut Madan Türkiye şampiyonu

11:5729/04/2025, Salı
IHA
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Mahmut Madan madalyasını aldı.
Mahmut Madan madalyasını aldı.

Amasya’da düzenlenen Okul Sporları Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Mahmut Madan 60 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Birinciliği müsabakaları Amasya Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda judocular madalya kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti.


Okul Sporları Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Mahmut Madan, 60 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonda ayrıca Salihli Altınordu Ortaokulu öğrencisi İrem Erel 24 kiloda 2'nci, Salihli 50.Yıl Ortaokulu öğrencisi Nesibenur Özkul 57 kiloda 3'üncü, Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Meryem Betül Türken 57 kiloda ve Altınordu Ortaokulu öğrencisi Irmak Yıldız 57 kiloda 5'inci oldu.





#Minikler Judo Türkiye Şampiyonası
#Amasya
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