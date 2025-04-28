Demirhan Tuana Türkiye üçüncüsü

Konuya ilişkin Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak son zamanlarda başarı elde etmeye durmadan devam ediyor. Bu başarılardan biri de İşitme Engelliler Federasyonunun düzenlediği Büyükler Türkiye Şampiyonasında grekoromen sitili 97 kiloda yarışan Demirhan Tuana’ dan Türkiye üçüncülüğü olarak geldi. Spora ve sporcuya verdiğimiz değerler neticesinde böylesi başarılar bizleri gururlandırıyor. Türkiye üçüncülüğü elde eden sporcumuz Demirhan Tuana’yı ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verdi.